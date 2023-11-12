Пара побралася ще минулого літа. Крім радісної звістки про одруження, Іваниця також вперше розкрив подробиці знайомства з обраницею та розповів, яким було освідчення.

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Олег Іваниця вдруге одружився

Закохані вирішили скромно відзначити свято.

Весілля, це так голосно сказано. Були я, Лана, моя мама і людина, яка займалася зніманнями. От ми утрьох зайшли, розписалися, пішли та випили ігристого. Гучного весілля не було, адже не було ані бажання, ані ресурсів,

– поділився актор.

Інтерв'ю з Олегом Іваницею: дивіться відео онлайн

Як Олег Іваниця познайомився з коханою: коротко

У нещодавньому одкровенні артист розповів, що його роман із жінкою почався завдяки Інтернету. Двоє закоханих познайомилися на сайті знайомств. Вони близько трьох тижнів листувалися, а згодом це переросло у реальне побачення, що поклало початок їхнім стосункам.

"Ми вперше побачилися в парку в Умані. Ми там гуляли, я так розумію, сподобалися одне одному. Потім закрутилося", – зізнався Олег.

Чоловік поділився, що зробив пропозицію без формальностей.

"Освідчення – це було так: "Слухай, може одружимося?". Мені важливіше, щоб були стосунки теплі, конструктивні, аніж формальні. Щоб це були дійсно щирі почуття", – пояснив військовий.

Зазначимо, у 2019 році Олег Іваниця розлучився зі своєю першою дружиною після 17 років у шлюбі. У них є двоє спільних дітей – донька Ольга та син Остап.