Пара побралася ще минулого літа. Крім радісної звістки про одруження, Іваниця також вперше розкрив подробиці знайомства з обраницею та розповів, яким було освідчення.
Важливо Перша ніч була складною, – ексучасник Дизель Шоу Олег Іваниця розповів про службу на фронті
Олег Іваниця вдруге одружився
Закохані вирішили скромно відзначити свято.
Весілля, це так голосно сказано. Були я, Лана, моя мама і людина, яка займалася зніманнями. От ми утрьох зайшли, розписалися, пішли та випили ігристого. Гучного весілля не було, адже не було ані бажання, ані ресурсів,
– поділився актор.
Інтерв'ю з Олегом Іваницею: дивіться відео онлайн
Як Олег Іваниця познайомився з коханою: коротко
У нещодавньому одкровенні артист розповів, що його роман із жінкою почався завдяки Інтернету. Двоє закоханих познайомилися на сайті знайомств. Вони близько трьох тижнів листувалися, а згодом це переросло у реальне побачення, що поклало початок їхнім стосункам.
"Ми вперше побачилися в парку в Умані. Ми там гуляли, я так розумію, сподобалися одне одному. Потім закрутилося", – зізнався Олег.
Чоловік поділився, що зробив пропозицію без формальностей.
"Освідчення – це було так: "Слухай, може одружимося?". Мені важливіше, щоб були стосунки теплі, конструктивні, аніж формальні. Щоб це були дійсно щирі почуття", – пояснив військовий.