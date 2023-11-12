Колишній учасник "Дизель Шоу" Олег Іваниця, який служить в ЗСУ, вдруге одружився

Український актор, колишній учасник "Дизель Шоу" та з початком повномасштабного вторгнення військовий Олег Іваниця одружився під час великої війни. Його другу дружину звуть Ланою.

Пара побралася ще минулого літа. Крім радісної звістки про одруження, Іваниця також вперше розкрив подробиці знайомства з обраницею та розповів, яким було освідчення.

Важливо Перша ніч була складною, – ексучасник Дизель Шоу Олег Іваниця розповів про службу на фронті

Олег Іваниця вдруге одружився

Закохані вирішили скромно відзначити свято.

Весілля, це так голосно сказано. Були я, Лана, моя мама і людина, яка займалася зніманнями. От ми утрьох зайшли, розписалися, пішли та випили ігристого. Гучного весілля не було, адже не було ані бажання, ані ресурсів,

– поділився актор.

Інтерв'ю з Олегом Іваницею: дивіться відео онлайн

Як Олег Іваниця познайомився з коханою: коротко

У нещодавньому одкровенні артист розповів, що його роман із жінкою почався завдяки Інтернету. Двоє закоханих познайомилися на сайті знайомств. Вони близько трьох тижнів листувалися, а згодом це переросло у реальне побачення, що поклало початок їхнім стосункам.

"Ми вперше побачилися в парку в Умані. Ми там гуляли, я так розумію, сподобалися одне одному. Потім закрутилося", – зізнався Олег.

Чоловік поділився, що зробив пропозицію без формальностей.

"Освідчення – це було так: "Слухай, може одружимося?". Мені важливіше, щоб були стосунки теплі, конструктивні, аніж формальні. Щоб це були дійсно щирі почуття", – пояснив військовий.

, у 2019 році Олег Іваниця розлучився зі своєю першою дружиною після 17 років у шлюбі. У них є двоє спільних дітей – донька Ольга та син Остап.