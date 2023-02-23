У пропутинского артиста Олега Газманова есть деньги на пуховик Prada за почти 5 тысяч долларов, а он скулит из-за недвижимости в Европе, которую не может ни продать, ни сдать в аренду. Об этом фанат войны рассказал в интервью коллеге-пропагандистке Алене Жигаловой.

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Олег Газманов скулит из-за санкций Евросоюза

Газманов жалуется, что "американские сателлиты", в частности Италия, Латвия, отобрали у него две квартиры, потому что боятся, что тот будет зарабатывать на них, а деньги будет отдавать на бомбардировки Украины.

У меня фактически забрали две квартиры: в Латвии и Италии. Они это делают незаконно. В Италии объявили, что "заморозили" квартиру. У них нет в законе слова "заморозить". Это частная собственность. Я купил там квартиру 15 лет назад. Они объясняют это тем, что боятся, что я эту квартиру продам, а деньги отдам в поддержку "военной операции",

– заявил Олег Газманов.

"Это моя собственность, я ее купил, и теперь не имею права, как и в Латвии, продать эту квартиру, сдать в аренду и пользоваться. И они цинично заставляют меня платить коммуналку", – не мог успокоиться путинист.

Кстати, если последние 15 лет Газманову "нравилось ездить с семьей" отдыхать в Италии, то сейчас он радуется, что его пускают в Воронеж, на Дальний Восток.