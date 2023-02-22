Напередодні роковин повномасштабного вторгнення, 23 лютого, у Москві відбувся концерт-мітинг на стадіоні "Лужники". Замовний шабаш Путіна відвідало чимало артистів, які підтримують війну в Україні, повідомляє 24 Канал.

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Як Газманов намагався проявити патріотичність

На концерті Кремля з'явився путініст і псевдопатріот Олег Газманов, який заявляв, що готовий взяти в руки автомат, але чомусь досі бігає по Москві. Він понуро й дивлячись у підлогу заспівав "Господа офицеры". Та в мережі помітили, що "патріотичне" виконання не дуже збігається з вибором вбрання артиста.

Так, замість вітчизняних брендів, Олег Газманов обрав чорний пуховик від Prada вартістю близько 4,6 тисячі доларів. Та щоб не спійматися на гарячому, путініст заклеїв нагрудну кишеню з логотипом бренду та характерну червону стрічку, частинка якої видніється на куртці.



Газманов заклеїв лого / Скриншот з відео

У такий самий конфуз нещодавно втрапив мер підмосковного Дмитрова Ілля Поночевний – він заретушував напис Prada на такій самій куртці. Це лише засвідчує лицемірність пропагандистів, які насправді не готові підтримувати свою країну, хоч кричать про це на кожному кроці.

Додамо, що путіністи часто дуже неуважно підбирають собі вбрання. Так на інтерв'ю до Юрія Дудя пропагандист та актор Оскар Кучера приперся у футболці українського бренду (зараз її немає в наявності). Щирий "патріот" розповідав про підтримку російської армії та своєї країни чомусь не у вітчизняному вбранні.

Нагадаємо, Олег Газманов разом з іншими пропагандистами внесені у 8 пакет санкцій Європейського союзу проти Росії через війну в Україні. Хоч артист не такий сміливець, коли перебуває за кордоном – на новорічному корпоративі в Дубаї він відмовився відповідати на запитання щодо війни.