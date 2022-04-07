Окупанти вдерлись на дачу Олега Скрипки: "Загадили й пограбували"

Український співак Олег Скрипка відвідав свою дачу, що на Київщині. Артист розповів, що у домі жили окупанти, які розграбували помешкання та залишили після себе смітник.

Лідер гурту "ВВ" і музикант Олег Скрипка вирішив приїхати до села Козаровичі (що біля Бучі), де має свою дачу. Приїхавши до помешкання, він зрозумів, що там певний час жили окупанти.

До теми Це моя персональна історія, – Олег Скрипка про Бучу, де жили його батьки

Окупанти вдерлись на дачу Олега Скрипки

Музикант розповів, що російські військові "загадили та пограбували" його помешкання, забравши зі собою одяг та матрац з ліжка. На місці залишилось лиш купа сміття.

Так швидко тікали, що забули шкарпетки й квашені огірки, теж вкрадені. Я живу на дачі тільки влітку, і найцінніше, що там було – картина дуже відомого художника Анатолія Криволапа, мого друга. Картину він мені персонально подарував. Вони вкрали якусь фігню, а безцінні шедеври для них не цікаві,

– зізнався Олег Скрипка.

Артист додав, що все можна відбудувати, тож він не засмучується: "Головне, щоби ворог навічно пішов з нашої землі. Та ми запануєм у своїй сторонці. Все буде Україна! І величезна дяка нашим воякам, що боронять нашу землю!".

Олег Скрипка показав дім після окупантів:

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