Оксана Муха показала, як підіймалась на Тростян: фото без макіяжу та з квітами

Через посилення карантинних обмежень переможниця "Голосу країни" Оксана Муха відклала гастролі. Зараз співачка якомога більше часу проводить з рідними у Львові. На вихідних вона піднялась на гору Тростян. Як це було, дивіться далі.

Експідопічна Дана Балана на "Голосі країни-9" живе на два міста – у Києві та Львові. Після концертного туру вона переводить дух на Західній Україні. 40-річна Оксана Муха проводить час з сином, батьками та подорожує Львівщиною.

До теми Через 6 років після розлучення: Оксана Муха розповіла про нове кохання

З великою компанією рідних і друзів співачка поїхала в гори. Схоже, вони зупинились неподалік курорту Славське й вирушили вивчати Сколівські Бескиди.

Так, Оксана Муха підкорила гору Тростян, висота якої складає 1 232 метри. Для активного відпочинку вона обрала практичне чорне пальто та тепле худі. Ба більше, на фото з вікенду зірка зображена без макіяжу та в окулярах.

Навіть у холодний осінній день переможниця "Голосу країни-9" відшукала в горах квіти, з якими влаштувала цілу фотосесію. Чи не найбільше її вразила рослина іван-чай, яка вкрила Тростян "пухнастим пір'ячком".

Оксана Муха підіймається на Тростян / Фото з інстаграму переможниці "Голосу країни"

Оксана Муха підіймається на Тростян / Фото з інстаграму переможниці "Голосу країни"

Друзі Оксани Мухи на горі Тростян / Фото з інстаграму переможниці "Голосу країни"

Не пропустіть Нам хотіли зірвати концерт у Маріуполі, – інтерв'ю з Оксаною Мухою про концерти на Сході

Нагадаємо, кілька тижнів тому Оксана Муха розповіла, що не живе у квартирі в Києві, яку виграла на "Голосі країни". У неї не доходять руки до ремонту в пентхаусі, бо в столиці вона не затримується. У перервах між концертами співачка повертається до рідного Львова, де на неї чекають син Данило та батьки.