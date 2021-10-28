Артистка рідко говорить про особисте життя на публіці. Вона прагне тримати своє щастя якомога далі від сторонніх очей. Майже через рік після початку стосунків Оксана наважилася розповісти про нового чоловіка у її житті.

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Оксана Муха про нове кохання

9 місяців тому в житті виконавиці з'явився новий чоловік: "Вже можна було б народити, але не варто рухатися такими швидкими кроками. Ми зрілі люди й все-таки хочеться ще набутися й зрозуміти один одного".

Новим обранцем Мухи став художник зі Львова. Він багато років жив за кордоном, працював у Німеччині.

Він дуже самодостатній. Він подобається мені, як особистість. Цікаве його мислення, сприйняття світу. У нас є багато спільного в людяності,

– поділилася Оксана.

Чоловік також розлучений, однак він розійшовся з дружиною, коли діти вже виросли. А Оксана розірвала попередні стосунки, коли син був маленький.

Він прекрасний. Але щастя любить тишу,

– зазначила артистка.

Оксана Муха про особисте життя: дивіться відео онлайн