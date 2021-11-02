Экс-подопечная Дана Балана на "Голосе страны-9" живет на два города – в Киеве и Львове. После концертного тура она переводит дух на Западной Украине. 40-летняя Оксана Муха проводит время с сыном, родителями и путешествует по Львовщине.

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С большой компанией родных и друзей певица поехала в горы. Похоже, они остановились недалеко от курорта Славское и отправились изучать Сколевские Бескиды.

Так, Оксана Муха покорила гору Тростян, высота которой составляет 1 232 метра. Для активного отдыха она выбрала практичное черное пальто и теплое худи. Более того, на фото с уикенда звезда изображена без макияжа и в очках.

Даже в холодный осенний день победительница "Голоса страны-9" отыскала в горах цветы, с которыми устроила целую фотосессию. Больше всего ее впечатлило растение иван-чай, которое покрыло Тростян "пушистыми перышками".



Оксана Муха поднимается на Тростян / Фото из инстаграма победительницы "Голоса страны"



Оксана Муха поднимается на Тростян / Фото из инстаграма победительницы "Голоса страны"



Друзья Оксаны Мухи на горе Тростян / Фото из инстаграма победительницы "Голоса страны"