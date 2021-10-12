"Океан Ельзи" та KALUSH випустили спільний кліп на пісню "Перемога"

Відомий український рок-гурт "Океан Ельзи" випустили спільний кліп разом з KALUSH. Відеороботу створили до пісні "Перемога".

Кліп з'явився 12 жовтня. У цей же день відео на пісню презентували в центрі Києва на великих екранах.

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"Океан Ельзи" та KALUSH випустив спільний альбом на пісню "Перемога"

Кліп на пісню "Перемога" вийшов у день народження "Океану Ельзи". Адже саме 12 жовтня 27 років з дня заснування гурту.

Нова пісня "Перемога" – це продовження наших, "Океану Ельзи",​ творчих вилазок в інші жанри,

– розповів лідер гурту "ОЕ" Святослав Вакарчук.

Видання ZAXID.NET написало, як Вакарчук пояснив процес створення кліпу: "Пізніше під час роботи в студії ми з групою зрозуміли, що краще було б залишити мою присутність в пісні так, як я це завжди роблю, а запросити KALUSH та їх продюсерську команду до співпраці, щоб додати елемент хіп-хопу".

Слова до пісні написали Вакарчук та соліст KALUSH Олег Псюк. Сам лідер "ОЕ" написав музику до пісні та пояснив, як вона зародилась. Зокрема взимку він багато слухав хіп-хопу – від 90-х до сучасної​.

І в якийсь момент мені склалася рядки​ приспіву: "Шо би тобі не казали, попереду перемога​. Шо би тобі не кричали шакали в слід​, в тебе своя дорога​"​. І зрозумів, що нашому хіп-хопу бути!

– розповів Вакарчук.

"Океан Ельзи" та KALUSH випустили кліп на пісню "Перемога": дивіться кліп

Режисером кліпу виступив Максим Ксьонда, а оператором – Євгеній Усанов. У головній ролі – Артем Ткаченко. У відео знялись 43 актори та самі музиканти.

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