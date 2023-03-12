Серед лауреатів Портников і Цілик: оголосили переможців Шевченківської премії 2023 року

Ще 15 лютого комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка провів засідання та голосування, що визначило переможців у 5 номінаціях. За результатами конкурсу комітет підготував і вніс президентові Володимиру Зеленському подання про присудження Національної премії.

Вже 11 березня комітет оголосив результати премії. Додамо, що переможців визначили у номінаціях "Література", "Публіцистика, журналістика", "Літературознавство і мистецтвознавство", "Музичне мистецтво", "Кіномистецтво".

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Кого визначили переможцями

Лауреатами Шевченківської премії 2023 стали:

Калитко Катерина Олександрівна, поетеса – за книгу поезій "Орден мовчальниць";

Компаніченко Тарас Вікторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Охрімчук Сергій Михайлович, виконавці гурту "Хорея Козацька" – за аудіоальбом "Пісні Української революції";

Назаренко Михайло Йосипович, літературознавець – за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792 – 1883" у двох частинах;

Портніков Віталій Едуардович, журналіст – за публіцистичні статті та виступи останніх років;

Цілик Ірина Андріївна, режисерка – за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".

Варто наголосити, що у категоріях "Театральне" та "Візуальні мистецтва" лауреатів не оголосили.

Зверніть увагу! Шевченківська премія – найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні. Премію вручають із 1961 року до дня народження Тараса Шевченка, який відзначають 9 березня.

Вручається в семи номінаціях: література, музичне мистецтво, театральне мистецтво, кіномистецтво, візуальне мистецтво, публіцистика та журналістика, літературознавство та мистецтвознавство.

До речі, після оприлюднення результатів премії у мережі розгорівся скандал щодо одного з переможців. Мовиться про Михайла Назаренка.

Він ще у 2021 році долучився до перекладу книг російською та видавав свої твори в Росії.

Назаренко перекладав твори мовою окупанта / Скриншот