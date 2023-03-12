Уже 11 марта комитет объявил о результатах премии. Добавим, что победителей определили в номинациях "Литература", "Публицистика, журналистика", "Литературоведение и искусствоведение", "Музыкальное искусство", "Киноискусство".

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Кого определили победителями

Лауреатами Шевченковской премии 2023 года стали:

Калитко Екатерина Александровна, поэтесса – за книгу стихов "Орден молчальниц";

Компаниченко Тарас Викторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Владимирович, Крысько Ярослав Андреевич, Охримчук Сергей Михайлович, исполнители группы "Хорея Казацкая" – за аудиоальбом "Песни Украинской революции";

Назаренко Михаил Иосифович, литературовед – за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792 – 1883" в двух частях;

Портников Виталий Эдуардович, журналист – за публицистические статьи и выступления последних лет;

Цилык Ирина Андреевна, режиссер – за документальный фильм "Земля голубая, как апельсин".

Следует отметить, что в категориях "Театральное" и "Визуальные искусства" лауреатов не объявили.

Обратите внимание! Шевченковская премия – высшая творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства в Украине. Премию вручают с 1961 ко дню рождения Тараса Шевченко, который отмечают 9 марта. Вручается в семи номинациях: литература, музыкальное искусство, театральное искусство, киноискусство, визуальное искусство, публицистика и журналистика, литературоведение и искусствоведение.

Кстати, после обнародования результатов премии в сети разгорелся скандал в отношении одного из победителей. Речь идет о Михаиле Назаренко.

Он еще в 2021 году присоединился к переводу книг на русский и издавал свои произведения в России.

Назаренко переводил произведения на язык оккупанта / Скриншот