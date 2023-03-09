З дня народження генія минуло вже 209 років, але українці не забувають про нього, а вшановують на заходах і переосмислюють його творчість. Вірші Тараса Григоровича по-своєму осучаснили українські музиканти, які надихалися творчістю Кобзаря, повідомляє 24 Канал.

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Слова Тараса Шевченка недарма часто називають пророчими та актуальними навіть досі. Тому рядки з його віршів служать особливою мотивацією для українців у часі війни з ворогом.

Tabakov – "Борітеся – поборете"

Музикант Павло Табаков сьогодні презентував новинку та поставив на музику частину вірша Тараса Григоровича "Кавказ". Артист зізнався, що його надихнуло декламування поезії Сергієм Нігояном.

Tabakov – "Борітеся – поборете": дивіться відео онлайн

Марія Квітка – "Реве та стогне"

Пісня "Реве та стогне" на вірш Шевченка стала першою для Марії Квітки відтоді, як вона перемогла у "Голосі країни". Записати саме цю композицію Марія Квітка вирішила, щоб підтримати українців, які виборюють свою свободу на передовій та в тилу.

Марія Квітка – "Реве та стогне": дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров і Ярмак – "Минають дні, минають ночі"

Ще позаминулого року Артем Пивоваров почав працювати над проєктом "Твої вірші, мої ноти". Його першим дуетом став вірш Тараса Шевченка "Минають дні, минають ночі" у виконанні з Ярмаком. Також в Артема є дует з Надею Дорофєєвою – це пісня "Думи мої", яка вийшла вже під час великої війни.

Артем Пивоваров і Ярмак – "Минають дні, минають ночі": дивіться відео онлайн

"Піккардійська Терція" – "Ой по горі роман цвіте"

Пісня увійшла до 15 студійного альбому колективу. Музику створив Ігор Пелих, а сучасним аранжуванням займався Андрій Капраль.

"Піккардійська Терція" – "Ой по горі роман цвіте": дивіться відео онлайн

"Тартак" – "Косар"

Однойменний вірш Тараса Шевченка отримав рок-звучання завдяки гурту. Сашко Положинський зізнавався, що кілька разів пробував покласти поезію митця на музику, але виходило занадто пафосно. Остання спроба видалась для музикантів дуже вдалою.

"Тартак" – "Косар": дивіться відео онлайн

"Скрябін" – "Мені однаково"

Гурт "Скрябін" долучилися до створення проєкту "Кобзар. Нові акценти", де відомі артисти музично переосмислювали вірші Шевченка. Андрій Кузьменко заспівав "Мені однаково", а також "Якось-то Йдучи Уночі".

"Скрябін" – "Мені однаково": дивіться відео онлайн

"Кому Вниз" – "Суботів"

Рок-гурт "Кому Вниз" має не одну пісню, створену з віршів Тараса Шевченка. Так, у них є альбом "4", до якого увійшло кілька переспівів. Одним з найпопулярніших став "Суботів".

"Кому Вниз" – "Суботів": дивіться відео онлайн

"Мертвий півень" – "Садок вишневий"

Це ще одне рок-переосмислення знайомого усім з дитинства вірша. Колектив надав йому грайливості і осучаснив для нових поколінь.

"Мертвий півень" – "Садок вишневий": дивіться відео онлайн

Оксана Муха – "Зоре моя вечірняя"

Переможниця "Голосу країни" поклала вірш "Зоре моя вечірняя" на класичну музику Бетховена та заспівала під звучання оркестру.

Оксана Муха – "Зоре моя вечірняя": дивіться відео онлайн

Kozak System – "Гайдамацька"

Гурт презентував пісню на слова Кобзаря у дебютному альбомі "Шабля".

Kozak System – "Гайдамацька": дивіться відео онлайн