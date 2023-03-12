Одним з лауреатів визначили літературознавця Михайла Назаренка. Нагороду він отримав за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792 – 1883" у двох частинах.
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Автор видавав свої твори в Росії
Назаренко ще у 2021 році долучився до перекладу книг російською та видавав свої твори в Росії.
Назаренко перекладав твори мовою окупанта / Скриншот
Нагадаємо, що цьогоріч лауреатами Шевченківської премії стали:
- Калитко Катерина Олександрівна, поетеса – за книгу поезій "Орден мовчальниць";
- Компаніченко Тарас Вікторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Охрімчук Сергій Михайлович, виконавці гурту "Хорея Козацька" – за аудіоальбом "Пісні Української революції";
- Назаренко Михайло Йосипович, літературознавець – за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792 – 1883" у двох частинах;
- Портніков Віталій Едуардович, журналіст – за публіцистичні статті та виступи останніх років;
- Цілик Ірина Андріївна, режисерка – за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".
Варто наголосити, що у категоріях "Театральне" та "Візуальні мистецтва" лауреатів не оголосили.
Що відомо про Назаренка
- Михайло Назаренко – літературознавець, критик та письменник. Закінчив філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "російська література".
- У 2002 році захистив кандидатську дисертацію "Міфопоетика Салтикова-Щедріна". Доцент катедри російської філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.
- Разом із Тетяною Кохановською вів у журналі "Новый мир" колонку "Український вектор" (2011 – 2012), присвячену сучасній українській літературі в історико-культурному контексті.
- Михайло Назаренко – редактор і коментатор перекладів творів Білла Віллінґема, Ніла Ґеймана, Артура Конан Дойла, Сюзанни Кларк, Джона Краулі, Алана Мура й Террі Пратчетта.