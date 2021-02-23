Офіційно: Шейлін Вудлі підтвердила заручини з Аароном Роджерсом

Зірка "Дивергенту" Шейлін Вудлі підтвердила новину про заручини з футболістом Аароном Роджерсом. Вона розповіла про стосунки в новому інтерв'ю.

Чутки про заручини відомої американської акторки та футболіста з'явилися ще на початку місяця. Однак Шейлін Вудлі підтвердила їх офіційно тільки вчора, 22 лютого.

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Шейлін Вудлі та Аарон Роджерс заручилися

Ведучий шоу, яке відвідала зірка "Дивергенту", розповів, що читає безліч новин про її ймовірні заручини. Шейлін Вудлі зізналась, що також їх читає й вони є правдою.

Я теж це читала, що трохи смішно... Так, ми заручені. Але для нас це не новина. Ми вже давно заручені. Так, ми заручились деякий час тому, і Аарон чудова, неймовірна людина,

– поділилась Шейлін Вудлі.

Акторка розповіла, що вона ніколи не думала про те, що колись вийде заміж за футболіста. Однак додала, що в дитинстві вона мріяла про таке майбутнє. Шейлін також поділилась, що її собака дуже сильно любить Аарона.

Коли я вперше зустріла його, мені здається, що моя собака наче відтягнула мене в бік і сказала: "Якщо ти не побачишся з цим чуваком, я відречуся від тебе як від матері, тому що ті три фути, які я біжу з тобою, коли ти кидаєш м'яч, це ніщо в порівнянні з марафоном, який я можу пробігти з ним,

– з гумором розповіла зірка.

Шейлін Вудлі додала, що вони з Аароном познайомилися в "химерний" час пандемії коронавірусу, коли всі стадіони були недоступні для глядачів, тож вона не могла спостерігати за матчами бойфренда. Акторка наголосила, що не дуже розуміється на спорті, особливо американському, тому вона все ще намагається зрозуміти футбол.

Дивіться інтерв'ю з Шейлін Вудлі онлайн:

Нагадаємо, інформація про роман Шейлін Вудлі та Аарона Роджерса з'явилися близько місяця тому. Було відомо, що пара спілкується на відстані. Однак згодом футболіст на одному з заходів подякував своїй нареченій, що спровокувало чутки про їхні заручини.