Чи одружилась Юлія "Зайка" з Богданом Юсипчуком: фіналістка "Холостяка" розкрила деталі

Юлія Бельченко з 11 сезону шоу "Холостяк" днями збентежила мережу весільними фото з володарем титулу "Містер Україна" Богданом Юсипчуком. Не встигли фанати порадіти за свою улюбленицю з реаліті-шоу, як Юлія вже спростувала чутки про шлюб.

Дівчина, яка так і не змогла завоювати серце головного героя "Холостяка-11" Михайла Заливаки, влаштувала "весілля" з іншим неодруженим красенем. Підписники не одразу повірили у шлюб Юлії та Богдана, оскільки про їхній роман нічого не було відомо, а сама учасниця реаліті-шоу в день "весілля" була не надто веселою.

До слова Фіналістка "Холостяка-11" Юлія "Зайка" спантеличила мережу весільними фото

Що сталось насправді між Юлією та Богданом

Як і підозрювали фанати, весілля у "закоханих" не сталось – це було відкриття нової весільної локації в Києві, а Юлія та Богдан стали моделями, які "погодилися взяти участь і продемонструвати, яке може бути весілля на даху".

До того ж я хотіла відчути себе нареченою. А Богдан – позбутися від страху одруження,

– додала Юлія "Зайка".

Що каже Юсипчук

Богдан Юсипчук теж виправдався за гучні обговорення про "одруження" з Бельченко.

"Фейк!!! Хайп!!! Неправда!!! А де батьки? Де друзі? Чому не цілувалися?.. Всі знають, що у мене образ холостяка. Я реальна боявся (в минулому) весіль.Мне потрібно було боротися з цим. Найкраще рішення побороти страх – зробити те, що поблизу (хлопці, це не так страшно, як це малюють, вперед). У Юлі інша ситуація: існує повір'я, що якщо дівчина/жінка проведе весільну репетицію – протягом двох років вона вийде заміж. Юліє, вперед! Не забудь покликати", – написав Юсипчук.

Богдан додав, що завдяки великому охопленню в мережі він та Юлія хочуть допомогти одному з притулків для собак у Києві.

Реакція мережі

Підписники підозрювали, що Богдан та Юлія, ймовірно, брали участь в іншому реаліті-шоу, або ж серіалі, але здогадки про "фейкове" весілля все ж підтвердились. Через це чимало фанатів розчарувались у своїй улюблениці, яка вчинила у мережі "хайп":