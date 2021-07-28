Девушка, которая так и не смогла завоевать сердце главного героя "Холостяка-11" Михаила Заливако, устроила "свадьбу" с другим неженатым красавцем. Читатели не сразу поверили в брак Юлии и Богдана, поскольку об их романе ничего не было известно, а сама участница реалити-шоу в день "свадьбы" была не слишком веселой.

К слову Финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" озадачила сеть свадебными фото

Что произошло на самом деле между Юлией и Богданом

Как и подозревали фанаты, свадьба у "влюбленных" не состоялась – это было открытие новой свадебной локации в Киеве, а Юлия и Богдан стали моделями, которые "согласились принять участие и продемонстрировать, какой может быть свадьба на крыше".

К тому же я хотела почувствовать себя невестой. А Богдан – избавиться от страха бракосочетания,

– добавила Юлия "Зайка".

Что говорит Юсипчук

Богдан Юсипчук тоже оправдался за громкие обсуждения о "браке" с Бельченко.

"Фейк!!! Хайп!!! Неправда!!! А где родители? Где друзья? Почему не целовались?.. Все знают, что у меня образ холостяка. Я реально боялся (в прошлом) свадеб. Мне нужно было бороться с этим. Наилучшее решение побороть страх – сделать то, что вблизи (ребята, это не так страшно, как это рисуют, вперед). У Юли другая ситуация: существует поверье, что если девушка/женщина проведет свадебную репетицию – в течение двух лет она выйдет замуж. Юлия, вперед! Не забудь позвать", – написал Юсипчук.

Богдан добавил, что благодаря большому охвату в сети он и Юлия хотят помочь одному из приютов для собак в Киеве.

Реакция сети

Читатели подозревали, что Богдан и Юлия, вероятно, участвовали в другом реалити-шоу, или же сериале, но догадки о "фейковой" свадьбе все же подтвердились. Поэтому многие фанаты разочаровались в своей любимице, которая подняла в сети "хайп":