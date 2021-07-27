Фіналістка 11 сезону романтичного шоу "Холостяк" Юлія "Зайка" Бельченко спантеличила та заінтригувала мережу новим дописом. Вона опублікувала на особистій сторінці світлини у весільній сукні та з обручкою на безіменному пальці.

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Весільні фото Юлії "Зайки"

Перед камерою Юлія позувала поруч з актором і телеведучим, володарем титулу "Містер Україна" Богданом Юсипчуком, який став її "нареченим". Він постав у чорному розкішному костюмі.



Юлія "Зайка" та Богдан Юсипчук / Фото з інстаграму дівчини

Сама фіналістка "Холостяка" приміряла вишукану весільну сукню молочного кольору з довгим шлейфом та мереживом. Стилісти зібрали волосся у пишний пучок, прикрасивши зачіску фатою. Візажисти зробили дівчині гарний макіяж з акцентом на очах.



Юлія "Зайка" та Богдан Юсипчук / Фото з інстаграму дівчини

Пара усміхалась та обіймалась. Юлія також опублікувала відео з підписом "Ранок нареченої", де позувала на гойдалці та на тлі декорацій. Натомість Богдан Юсипчук ділився фото у костюмі з підписом: "До біса все… Я готовий". Він супроводив кадр хештегами "весілля", "наречений".

Реакція мережі

Прихильники бурхливо реагують на весільні фото та відео пари. Щоправда, Богдан Юсипчук відповів на запитання підписника, чи публікації – це просто фотосесія. Ведучий написав: "Звичайно". Однак деякі фани не приховують надій на можливе весілля улюблених зірок.