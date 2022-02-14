Одразу після принца Чарльза: дружина і майбутня королева-консорт заразилась COVID-19
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Герцогиня Корнуольська, Камілла вдруге за пандемію коронавірусу "підхопила" недугу. Вона заразилась від свого чоловіка – принца Чарльза, який занедужав кілька днів тому.
Британські ЗМІ з посиланням на королівську родину 14 лютого повідомили, що Камілла отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Герцогиня відправилась на самоізоляцію.
До слова Єлизавета II нещодавно бачилась з хворим на COVID-19 принцом Чарльзом: чи є симптоми в королеви
Відомо, що 74-річна дружина спадкоємця престолу щеплена трьома дозами від COVID-19. Як почувається жінка і де вона перебуває – наразі невідомо.
Королівська сім'я на ізоляції
Зазначимо, що в день, коли занедужав принц Чарльз, 10 лютого, Камілла виходила у світ, проте стверджувала, що її тести – негативні. Проте через кілька днів хвороба її наздогнала. Британська преса останніми днями також міркувала про те, чи міг Чарльз заразити коронавірусом королеву Єлизавету II. Але наразі ніяких симптомів коронавірусу у монархині немає.
- Вперше принц Чарльз та Камілла захворіли на коронавірус майже 2 роки тому, 25 березня 2020 року. Тоді вони перебували на самоізоляції у Шотландії. Через тиждень чоловік одужав. Тоді стало відомо, що Його Високість боровся з вірусною пневмонією і отримав ускладнення внаслідок хвороби – втратив нюх і смак, що довго до нього не повертались.