Одразу після принца Чарльза: дружина і майбутня королева-консорт заразилась COVID-19

Герцогиня Корнуольська, Камілла вдруге за пандемію коронавірусу "підхопила" недугу. Вона заразилась від свого чоловіка – принца Чарльза, який занедужав кілька днів тому.

Британські ЗМІ з посиланням на королівську родину 14 лютого повідомили, що Камілла отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Герцогиня відправилась на самоізоляцію.

До слова Єлизавета II нещодавно бачилась з хворим на COVID-19 принцом Чарльзом: чи є симптоми в королеви

Відомо, що 74-річна дружина спадкоємця престолу щеплена трьома дозами від COVID-19. Як почувається жінка і де вона перебуває – наразі невідомо.

Королівська сім'я на ізоляції

Зазначимо, що в день, коли занедужав принц Чарльз, 10 лютого, Камілла виходила у світ, проте стверджувала, що її тести – негативні. Проте через кілька днів хвороба її наздогнала. Британська преса останніми днями також міркувала про те, чи міг Чарльз заразити коронавірусом королеву Єлизавету II. Але наразі ніяких симптомів коронавірусу у монархині немає.