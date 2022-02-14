Британские СМИ со ссылкой на королевскую семью 14 февраля сообщили, что Камилла получила положительный результат теста на коронавирус. Герцогиня отправилась на самоизоляцию.

К слову Елизавета II недавно виделась с больным COVID-19 принцем Чарльзом: есть ли симптомы у королевы

Известно, что 74-летняя супруга наследника престола привита тремя дозами от COVID-19. Как чувствует себя женщина и где она находится – неизвестно.

Королевская семья на изоляции

Отметим, что в день, когда заболел принц Чарльз, 10 февраля, Камилла выходила в свет, однако утверждала, что ее тесты – отрицательные. Однако через несколько дней болезнь ее настигла. Британская пресса в последние дни также размышляла о том, мог ли Чарльз заразить королеву Елизавету II коронавирусом. Но пока никаких симптомов коронавируса у королевы нет.