Принц Уельський 10 лютого отримав позитивний тест на коронавірус. Стало відомо, що напередодні він бачився з Єлизаветою II та міг заразити її.
Варто знати Принц Чарльз вдруге захворів на COVID-19: син Єлизавети II на самоізоляції
Єлизавета II під наглядом лікарів
Принц Чарльз бачився з королевою 8 лютого. Він відвідував матір у Віндзорському замку, де зараз живе Її Величність.
Як повідомляють королівські джерела, Єлизавета II через зустріч з сином перебуває під наглядом лікарів. Вони уважно слідкують за її станом, однак не повідомляють детальних подробиць. Наразі ніяких симптомів коронавірусу у монархині немає.
Єлизавета II й принц Чарльз / Фото з інстаграму королівської сім'ї
У Чарльза коронавірус
- Принц Уельський дізнався, що захворів на COVID-19, вчора, 10 лютого. Він перебуває на самоізоляції. Також Його Високість скасував заплановані поїздки.
- Невідомо, як саме почувається принц Чарльз.
- Це вже вдруге син Єлизавети II хворіє на коронавірус. Вперше він заразився у березні 2020 року, але швидко одужав. Щоправда, Чарльз зізнався, що внаслідок хвороби отримав ускладнення – втратив нюх і смак.