Принц Уельський 10 лютого отримав позитивний тест на коронавірус. Стало відомо, що напередодні він бачився з Єлизаветою II та міг заразити її.

Варто знати Принц Чарльз вдруге захворів на COVID-19: син Єлизавети II на самоізоляції

Єлизавета II під наглядом лікарів

Принц Чарльз бачився з королевою 8 лютого. Він відвідував матір у Віндзорському замку, де зараз живе Її Величність.

Як повідомляють королівські джерела, Єлизавета II через зустріч з сином перебуває під наглядом лікарів. Вони уважно слідкують за її станом, однак не повідомляють детальних подробиць. Наразі ніяких симптомів коронавірусу у монархині немає.



Єлизавета II й принц Чарльз / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Зауважимо, на коронавірус захворіли члени інших королівських сімей Європи. 81-річна королева Данії Маргрете II та 54-річний король Іспанії Філіп VI отримали позитивні тести на COVID-19.

У Чарльза коронавірус