Одне з найважчих випробовувань, – Лілія Ребрик поборола коронавірус

Джерело:інстаграм Лілії Ребрик
Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик одужала від коронавірусу. Зірка зізналась, що тепер позаду 18 днів самоізоляції, а сама хвороба стала для неї одним з найважчих випробовувань у житті.
28 лютого українська телеведуча й акторка Лілія Ребрик повідомила, що підхопила коронавірус. Після більш як двох тижнів самоізоляції зірка поборола хворобу, тож повернулась до роботи та зйомок.
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Телеведуча розповіла, що 18 днів провела на самоізоляції. Для неї було дуже важко опинитися практично закритою у чотирьох стінах, адже Лілія завжди вела активний спосіб життя. Тому вона дуже сумувала за спілкуванням та людьми. Єдине, що рятувало – рідні та близькі, які були поруч.
Чесно кажучи, одне з найважчих випробувань у моєму житті. Дні здавалися просто нескінченними, в якийсь час навіть з рахунку збилися,
– зізналась Ребрик.
Зірка також повідомила про висновки, які зробила після хвороби. "На жаль, як сильно б не беріг себе, вірус підступний і може збити з ніг кожного. І, звісно, у той момент, коли зовсім до цього неготовий. Хоча і надалі, як і до хвороби, буду суворо дотримуватися всіх правил: маски, рукавички, чисті руки", – написала акторка.
Лілія Ребрик додала, що захворіти коронавірусом – зовсім не весело. У завжди зайнятої знаменитості з'явився час, щоб прочитати книжку, довше полежати у ліжку, але симптоми не могли дати повноцінно відпочити.
На жаль, коли в тебе страшенно болить голова, просто розколюється навпіл, і коли ти розумієш, що навіть перевернутися з боку на бік – це як кількатонний вагон підняти, то тобі не до жартів, фільмів і веселощів,
– зізналась Лілія Ребрик.
Телеведуча наголосила, що, на щастя, вже все позаду. Вона ще відновлюватиметься від хвороби та стежитиме за станом організму, тому не повернеться до напруженого графіку так швидко.