Одне з найважчих випробовувань, – Лілія Ребрик поборола коронавірус

Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик одужала від коронавірусу. Зірка зізналась, що тепер позаду 18 днів самоізоляції, а сама хвороба стала для неї одним з найважчих випробовувань у житті.

28 лютого українська телеведуча й акторка Лілія Ребрик повідомила, що підхопила коронавірус. Після більш як двох тижнів самоізоляції зірка поборола хворобу, тож повернулась до роботи та зйомок.

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Лілія Ребрик одужала від COVID-19

Телеведуча розповіла, що 18 днів провела на самоізоляції. Для неї було дуже важко опинитися практично закритою у чотирьох стінах, адже Лілія завжди вела активний спосіб життя. Тому вона дуже сумувала за спілкуванням та людьми. Єдине, що рятувало – рідні та близькі, які були поруч.

Чесно кажучи, одне з найважчих випробувань у моєму житті. Дні здавалися просто нескінченними, в якийсь час навіть з рахунку збилися,

– зізналась Ребрик.

Зірка також повідомила про висновки, які зробила після хвороби. "На жаль, як сильно б не беріг себе, вірус підступний і може збити з ніг кожного. І, звісно, у той момент, коли зовсім до цього неготовий. Хоча і надалі, як і до хвороби, буду суворо дотримуватися всіх правил: маски, рукавички, чисті руки", – написала акторка.

Лілія Ребрик додала, що захворіти коронавірусом – зовсім не весело. У завжди зайнятої знаменитості з'явився час, щоб прочитати книжку, довше полежати у ліжку, але симптоми не могли дати повноцінно відпочити.

На жаль, коли в тебе страшенно болить голова, просто розколюється навпіл, і коли ти розумієш, що навіть перевернутися з боку на бік – це як кількатонний вагон підняти, то тобі не до жартів, фільмів і веселощів,

– зізналась Лілія Ребрик.

Телеведуча наголосила, що, на щастя, вже все позаду. Вона ще відновлюватиметься від хвороби та стежитиме за станом організму, тому не повернеться до напруженого графіку так швидко.

Що відомо про хворобу Лілії Ребрик