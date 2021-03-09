Українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик приєдналась до привітань з 8 Березня. Вона опублікувала серію чарівних кадрів, де позувала серед квітів у блакитній сукні.

У понеділок, 8 березня, світ святкував Міжнародний жіночий день. Українські зірки доєднувались до привітань та публікували яскраві світлини. Відома українська акторка й телеведуча Лілія Ребрик також оприлюднила красиві фото з нагоди свята.

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Нові фото Лілії Ребрик

Телеведуча оприлюднила серію світлин із ніжної весняної фотозйомки. Вона позувала перед камерою серед різнобарвних квітів, що робило кадри надзвичайно красивими. Лілія Ребрик обрала блакитну сукню довжини максі, яка вдало підкреслювала виточену фігуру зірки та пасувала до локації.

Аутфіт Лілія доповнила каблучками та сережками у вигляді пелюсток квітів. Вона розпустила волосся й випрямила його, а на обличчі зробила макіяж у яскравих кольорах. Знаменитість нафарбувала очі рожевими й фіолетовими тінями, а губи підкреслила блиском у тон.

Також телеведуча поділилась дописом, де привітала із 8 Березня.

Зі святом весни! Можна як завгодно ставитися до 8 Березня: можна його ненавидіти або навпаки – обожнювати, можна ігнорувати, а можна – чекати з нетерпінням!

– написала Лілія Ребрик.

Також зірка поділилась, що для неї немає нічого поганого в тому, щоб отримати букет улюблених квітів чи дозволити комусь побалувати себе або побалувати себе самій чимось, чого давно хотілося.

"Звісно, хай таким буде кожен день, але всі ми знаємо, що так не буває, тому бодай раз на рік можна собі дозволити і більшого!" – підсумувала Лілія Ребрик.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Шанувальників вразила розкішна фотозйомка артистки. Тому допис забрав безліч позитивних коментарів: