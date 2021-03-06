В очікуванні пологів: Василіса Фролова розповіла про самопочуття

Українська ведуча Василіса Фролова перебуває на останньому місяці вагітності й от-от може народити. Зірка розповіла, що вночі їй тривожно спати, тому вона змушена вдень проводити час у ліжку.

Відома українська телеведуча Василіса Фролова розповіла, як почувається на останніх тижнях вагітності. Вона виклала нове фото в інстаграм-сторіз.

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Василіса Фролова про самопочуття

Зірка повідомила, що перебуває на 41 тижні вагітності. Зазначимо, що на 3 березня був призначений день пологів. Василіса зізналась, що через тривожність вона не може спати вночі. Тому вона відпочиває у ліжку вдень.

Також Фролова поділилась, що вже зібрала всі речі, необхідні для неї та малюка, і в будь-який момент готова вирушити до пологового будинку. Телеведуча вже не може дочекатися моменту, коли зустрінеться з первістком.

На світлині, якою поділилась зірка, вона постала у ліжку. Василіса прикрилась білосніжною ковдрою та виглядала трохи сонною. Перед камерою вона позувала без косметики, демонструючи натуральну вроду.



Василіса Фролова / Фото з інстаграм-сторіз

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