Донька композитора Костянтина Меладзе та віднедавна учасниця "Голосу країни" Лія Меладзе у 9 років пережила розлучення батьків. Вона є середньою донькою продюсера та Яни Сумм.

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Лія Меладзе про розлучення батьків

Дівчина розповіла, що найбільше страждала від домашніх конфліктів. Вона була завжди готовою до поганих новин.

Всі сварки, які відбувалися у нас вдома, вони досить звичайні для будь-якої сім'ї, але на моїй психіці це дуже позначилося. Коли ти не зовсім розумієш, що там може когось роздратувати, що когось може засмутити. У нас вся сім'я досить тривожна. Я просто завжди очікувала, що щось трапиться погане,

– поділилась Лія Меладзе.

У 2013 році Костя Меладзе та Яна Сумм розлучилися. Вони намагалися зробити так, щоб розрив найменше зачепив дітей.

"Я не бачила їхніх сліз, я не бачила їхнього смутку, я не бачила їхніх проблем. Тато завжди був ось якщо не вдома конкретно, то на дзвінку. Я не почувалася покинутою, а мама мені чітко дала зрозуміти, що коли розлучаються батьки, діти не розлучаються. Я хотіла просто, щоб вони були щасливі. Це все, що мені потрібно", – додала зіркова донька.



Меладзе з родиною / Фото Paparazzi

Новий шлюб Меладзе

У 2015 році Костянтин Меладзе таємно одружився з Вірою Брежнєвою. Для його доньки й надалі головне, щоб її батько був щасливий.

Я просто рада, що тато радий. Мені абсолютно неважливо, як, де, з ким. Життя – воно для того, щоб радіти. І якщо він радіє, це все, про що я можу мріяти,

– наголосила Лія.

Зауважимо, що Лія Меладзе не спілкується з Вірою Брежнєвою. Водночас з нею дівчина не мала жодних конфліктів. Попри це, співачка підтримала доньку свого чоловіка після її виступу у "Голосі країни" й написала в мережі: "Пишаємося нашою дівчинкою".