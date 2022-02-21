Дочь композитора Константина Меладзе и недавно участница "Голоса страны" Лия Меладзе в 9 лет пережила развод родителей. Она – средня дочьи продюсера и Яны Сумм.

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Лия Меладзе о разводе родителей

Девушка рассказала, что больше всего страдала от домашних конфликтов. Она была всегда готова к плохим новостям.

Все ссоры, происходившие у нас дома, они достаточно обычны для любой семьи, но на моей психике это очень сказалось. Когда ты не совсем понимаешь, что там может кого-то разозлить, что кого-то может огорчить. У нас вся семья достаточно тревожная. Я просто всегда ожидала, что что-нибудь случится плохое,

– поделилась Лия Меладзе.

В 2013 году Костя Меладзе и Яна Сумм развелись. Они пытались сделать так, чтобы разрыв как можно меньше задел детей.

"Я не видела их слез, я не видела их печали, я не видела их проблем. Папа всегда был вот если не дома конкретно, то на звонке. Я не чувствовала себя заброшенной, а мама мне четко дала понять, что когда разводятся родители, дети не разводятся. Я хотела просто, чтобы они были счастливы. Это все, что мне нужно", – добавила звездная дочь.



Меладзе с семьей / Фото Paparazzi

Новый брак Меладзе

В 2015 году Константин Меладзе тайно женился на Вере Брежневой. Для его дочери и дальше главное, чтобы ее отец был счастлив.

Я просто рада, что папа рад. Мне совершенно неважно, как, где, с кем. Жизнь – она для того, чтобы радоваться. И если он радуется, это все, о чем я могу мечтать,

– подчеркнула Лия.

Заметим, что Лия Меладзе не общается с Верой Брежневой. В то же время с ней у девушки не было никаких конфликтов. Несмотря на это, певица поддержала дочь своего мужа после ее выступления в "Голосе страны" и написала в сети: "Гордимся нашей девочкой".