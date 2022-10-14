Кулінар та кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво активно підтримує Україну та ресторанний бізнес. Водночас він проходить військові навчання, щоб бути готовим до всіх сценаріїв розвитку війни.

Читайте також Вони змінили творчість на зброю: які відомі люди захищають Україну на фронті

Ектор Хіменес-Браво нагадав, що війна триває

Про готовність Ектор нагадав українцям у новому дописі. Після масованого ракетного удару по українських містах він написав, що люди в мирних містах часто потрапляють в пастку.

"Війна досі триває. Самі знаєте, який понеділок ми пережили, що змусив повернутися до реальності мирні міста. Ті села, що зараз звільняють – живуть в ній вже 230 днів. Ті міста, котрі щоночі обстрілюють – живуть в ній вже 230 днів. На жаль, в мирних містах, і в мені в тому числі поселилося відчуття, що Україна вже перемогла, або от-от переможе, або от-от зайде в Крим і все буде добре. Друзі, це така пастка. І від цього наша спроможність мобілізуватися знижується", – поділився ресторатор.

В кого з вас досі стоїть "тривожна валіза"? Чи багато хто її вже розклав, коли повернувся додому з заходу або з-за кордону? 10.10 нагадало нам про дірки в особистій безпеці – запам'ятайте їх і залатайте якомога скоріше,

– підкреслив Хіменес-Браво.

Чоловік додав, що кожен так само повинен бути готовим і до того, щоб взяти в руки зброю та піти на фронт. "Так само як неприємно читати цей пост, має бути чітко зрозуміла думка – кожен з нас має бути готовий піти замінити їх там, на фронті. Бо тільки разом нас не подолати. Перемогу відсвяткуємо, але спочатку переможімо, і зробимо все для цього".

Ектор Хіменес-Браво / Фото з інстаграму ресторатора

Чи готовий Ектор сам піти воювати

Наприкінці травня ресторатор опублікував кадри з військових навчань, на які вирішив піти. Він заявив, що не планує вступати ЗСУ, не піариться, а готується до всіх можливих сценаріїв та хоче вміти захищатися.

В інтерв'ю 24 каналу він додавав, що продовжить свої тренування, бо розуміє, що може його чекати. "Знаю, що це небезпечно, але я готовий робити все, що потрібно для перемоги".