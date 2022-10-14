Кулинар и повар колумбийского происхождения Эктор Хименес Браво активно поддерживает Украину и ресторанный бизнес. В то же время он проходит военные учения, чтобы быть готовым ко всем сценариям развития войны.

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Эктор Хименес-Браво напомнил, что война продолжается

О готовности Эктор напомнил украинцам в новом сообщении. После массированного ракетного удара по украинским городам он написал, что люди в мирных городах часто попадают в ловушку.

"Война до сих пор продолжается. Сами знаете, какой понедельник мы пережили, что заставил вернуться к реальности мирные города. Те села, которые сейчас освобождают – живут в ней уже 230 дней. Те города, которые обстреливают каждую ночь – живут в ней уже 230 дней. жаль, в мирных городах, и во мне в том числе поселилось ощущение, что Украина уже победила, или вот-вот победит, или вот-вот зайдет в Крым и все будет хорошо.Друзья, это такая ловушка.И от этого наша способность мобилизоваться снижается", – поделился ресторатор.

У кого из вас до сих пор стоит "тревожный чемодан"? Многие ли ее уже разложили, когда вернулись домой с запада или из-за границы? 10.10 напомнило нам о дырах в личной безопасности – запомните их и залатайте как можно скорее,

– подчеркнул Хименес-Браво.

Муж добавил, что каждый так же должен быть готов и к тому, чтобы взять в руки оружие и уйти на фронт. "Так же как неприятно читать этот пост, должно быть четко понятное мнение – каждый из нас должен быть готов пойти заменить их там, на фронте. Потому что только вместе нас не одолеть. Победу отпразднуем, но сначала победим, и сделаем все для этого".

Эктор Хименес-Браво / Фото с инстаграма ресторатора

Готов ли Эктор сам пойти воевать

В конце мая ресторатор опубликовал кадры по военным учениям, на которые решил пойти. Он заявил, что не планирует вступать в ВСУ, не пиарится, а готовится ко всем возможным сценариям и хочет уметь защищаться.

В интервью 24 каналу он добавлял, что продолжит свои тренировки, понимая, что может его ждать. "Знаю, что это небезопасно, но я готов делать все, что нужно для победы".