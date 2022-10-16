Анатолій Анатоліч показав, як діти граються у вирві від ракети: "Для них це розвага"

Український ведучий Анатолій Анатоліч приїхав до Києва. Він показав парк Шевченка, куди прилетіла ракета, і як тепер діти зробили з воронки атракціон.

У понеділок 10 жовтня вся Україна зазнала масованого ракетного удару по своїх містах. У цей день прилетіло в центр Києва – у парк Шевченка, де є дитячий майданчик.

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Анатоліч показав дітей у вирві від ракети

На місці прильоту ракети залишилась величезна воронка. Анатолій Анатоліч приїхав до Києва і прийшов до парку, щоб показати, як там вирує життя.

У парку Шевченка не тільки дорослі, але й діти. Дітвора перетворила глибоку вирву в ще одну розвагу – вони лазять всередину та граються.

Парк Шевченка. Ось це дитячий майданчик, куди потрапила ракета. Ось яма. Бачите, повибивало навпроти тут всі вікна, але, якщо думають, що тут зупинилося життя, вони дуже помиляються. Життя триває, діти лазять по ямі, для них це тепер розвага. Хотіли налякати, а зробили ще одну атракцію для дітей. Українці просто фантастичні,

– поділився Анатолій Анатоліч.

Як діти граються у ямі від ракети: відео

Наслідки обстрілу Києва 10 жовтня

Окрім дитячого майданчика, окупанти пошкодили Київську ТЕЦ, два музеї, атакували скляний пішохідний міст, кілька дипломатичних будівель. Загалом через масовану російську атаку загарбники пошкодили 45 житлових будинків, 5 об'єктів інфраструктури, 3 школи, дитячий садочок, 6 медзакладів та інші будівлі.

У столиці, як і в інших містах, почались проблеми з електроенергією. У Київській області просять обмежити вживання світла.

Через терористичну атаку Росії в Києві загинули 5 людей, ще близько пів сотні отримали поранення. Станом на 14 жовтня близько 35 людей перебувають в лікарні – менша частина з них у стабільному важкому стані.