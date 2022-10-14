Український співак Тарас Тополя ще до початку вторгнення вступив до київської територіальної оборони та захищав країну на харківському напрямку згодом. Він розповів, що думає про чоловіків-артистів, які навпаки не пішли на фронт.

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Як Тарас Тополя ставиться до чоловіків-зірок, які не воюють

Я нікого не засуджую, кожен вчиняє так, як вважає за потрібне. Звичайно, я роблю висновки, але незважаючи на те, що багатьом спершу хочеться звинуватити тих, хто не взяв до рук зброї, не пішов добровольцем чи на війну, в тому, що вони малодушні чи ще щось, я не вважаю, що це правильно,

– зізнався лідер "Антитіл".

Тарас Тополя додав, що головне робити щось на своєму місті. Навіть якщо хтось не пішов не передову, але став самовідданим в іншій сфері – це теж важливо.

"Країна і держава – це механізм, у якому кожна людина – маленький організм, який на своєму місці. Виходячи зі своїх морально-психологічних якостей, виходячи зі своїх рис характеру та інше, часто те, що я бачив – не кожна людина може бути на передовій та під обстрілами. Часом це спричиняє паніку, страх. Люди не приносять користі, а лише шкодять. Аналізувати треба в кожному випадку – чому той чи інший на передовій, а хтось ні", – підкреслив музикант.

Зауважимо, наприкінці серпня гурт "Антитіла" та Тараса Тополю відкликали з фронту. Наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, артисти "відкомандировані в Київ" з Харківщини.

Якою бачить перемогу Тарас Тополя

"Перемогу бачу швидкою і дуже хочу, щоб вона була саме такою. Звичайно, повертаючись до реальності, гадаю, що перемога буде на полі бою, в спротиві великих дипломатичних зусиль".

Впевнений, що Україна поверне суверенітет зі всіма своїми територіями, що ми отримаємо репарації, що Росія буде переможена, і дуже хочу, щоб вона була знищена як держава. Що там буде на тому місці, мене мало цікавить, але цей режим має бути знищений,

– підкреслив артист.

Тарас Тополя додав, що коли нарешті станеться перемога України – він поїде на відпочинок з сім'єю – "далеко і надовго".