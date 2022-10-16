В понедельник 10 октября вся Украина получила массированный ракетный удар по своим городам. В этот день прилетело в центр Киева – в парк Шевченко, где есть детская площадка.

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Анатолич показал детей в воронке от ракеты

На месте прилета ракеты осталась огромная воронка. Анатолий Анатолич приехал в Киев и пришел в парк, чтобы показать, как там бурлит жизнь.

В парке Шевченко не только взрослые, но и дети. Дети превратили глубокую воронку в еще одно развлечение – они лазают внутрь и играют.

Парк Шевченко. Вот это детская площадка, куда попала ракета. Вот яма. Видите, повыбивало напротив здесь все окна, но если думают, что здесь остановилась жизнь, они очень ошибаются. Жизнь продолжается, дети лазают по яме, для них это теперь развлечение. Хотели напугать, а сделали еще одну аттракцию для детей. Украинцы просто фантастические,

– поделился Анатолий Анатолич.

Как дети играют в яме от ракеты: видео

Напомним, также Анатолий Анатолич показывал, как за короткий срок в Киеве восстанавливают инфраструктуру. Так автодорожники за день-два залатали огромную яму на дороге – так же следует российскому терроризму.

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