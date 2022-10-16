У понеділок 10 жовтня вся Україна зазнала масованого ракетного удару по своїх містах. У цей день прилетіло в центр Києва – у парк Шевченка, де є дитячий майданчик.

До слова "Роблю висновки": як Тарас Тополя ставиться до чоловіків-зірок, які не пішли на фронт

Анатоліч показав дітей у вирві від ракети

На місці прильоту ракети залишилась величезна воронка. Анатолій Анатоліч приїхав до Києва і прийшов до парку, щоб показати, як там вирує життя.

У парку Шевченка не тільки дорослі, але й діти. Дітвора перетворила глибоку вирву в ще одну розвагу – вони лазять всередину та граються.

Парк Шевченка. Ось це дитячий майданчик, куди потрапила ракета. Ось яма. Бачите, повибивало навпроти тут всі вікна, але, якщо думають, що тут зупинилося життя, вони дуже помиляються. Життя триває, діти лазять по ямі, для них це тепер розвага. Хотіли налякати, а зробили ще одну атракцію для дітей. Українці просто фантастичні,

– поділився Анатолій Анатоліч.

Як діти граються у ямі від ракети: відео

Нагадаємо, також Анатолій Анатоліч показував, як за короткий термін у Києві відновлюють інфраструктуру. Так автошляховики за день-два залатали величезну яму на дорозі – так само слід російського тероризму.

Наслідки обстрілу Києва 10 жовтня