Осколок дрона потрапив у вікно кулінара. На щастя, все обійшлося лише розбитим вікном.

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Кулінар поділився, що від звуків вибухів його будинок трясся.

Ось тобі й добрий день. Як думаєте, що сталося? Камінчик на цей поверх точно не долетів би. Це сталося, коли на Київ летів 71 дрон. Мій будинок трясся від звуків вибухів, одна з частинок дрона потрапила у вікно,

– поділився кухар.



Вікно в квартирі Ектора Хіменеса-Браво / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас шеф-кухар наголосив, що ця ситуація вчергове нагадує, що в країні й досі триває війна. Тому Ектор закликав всіх продовжувати допомагати одне одному.

"Але усвідомлення того, що частинка дрона влучила у твою спальню – жах. Відчуваю, що багато людей забули, що в нас війна. Допомагайте одне одному. Це важливо", – зауважив кулінар.



Ектор Хіменес-Браво розповів про влучання в його квартиру / Скриншот з інстаграм-сторіс

Чому Ектор Хіменес-Браво вирішив не виїжджати з України

На початку повномасштабного вторгнення Ектор був не в Україні. В цей час кухар поїхав до рідні в Колумбію.

Зазначимо, кулінар вже понад 13 років живе та працює в Україні.

Та з початком великої війни кулінар виїхав до Польщі, де волонтерив і надавав допомогу українським біженцям у скрутний час. Далі Ектор прибув до Києва, де успішно відновив роботу свого ресторану, попри складні обставини.

Кулінар зізнався, що не планує покидати Україну, оскільки любить її: "Чому я завжди повертався і буду повертатись в Україну? Бо це ж дім. В мене є багато знайомих, хто повернувся з Європи, де спокійно, але їм було там погано. Україна розвиває таке відчуття. Як у стосунках. Без неї погано. Хтось каже місце сили, хтось каже рідна земля — усі по-різному".