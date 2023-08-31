Водночас і без тих експериментів із зовнішністю шеф-кухар залишався кумиром мільйонів українців. Ексклюзивно для 24 Каналу Ектор розповів, що саме спонукало його наважитись на зміни.

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Чому Ектор Хіменес-Браво наважився на зміни в іміджі

З'ясувалось, що кулінар вирішив зробити операцію з пересадки волосся. Саме для цього йому потрібно було повністю поголити волосся на голові. Ектор раніше вже робив таку операцію, проте тоді результат був не надто успішним. Попри це ресторатор наважився на це знову, оскільки боїться залишитися без волосся. На щастя, остання операція була вдала і чоловік задоволений результатом.

Я й раніше робив пересадку волосся, але не був задоволений результатом. А цього разу спробував і все ідеально. Найбільша травма – залишитися без волосся. Я ніколи не мав такої стрижки,

– розповів кулінар.

Ектор також додав, що всім рідним дуже сподобалося, коли він був без волосся. Зокрема, мама сказала, що кухар помолодшав. Коханій ресторатора теж дуже сподобалося.

Повне інтерв'ю з Ектором Хіменесом-Браво читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24"

Тут слід зазначити, що у родині судді кулінарного шоу поширені проблеми з волоссям. Батько Ектора облисів у 30 років, його старший брат також майже не має волосся. Сам Ектор дуже соромився відсутності волосся на потилиці.

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