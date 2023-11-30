Осколок дрона попал в окно кулинара. К счастью, все обошлось только разбитым окном.

Интересно Я никогда не имел такой стрижки, – Эктор Хименес-Браво об изменении имиджа и пересадке волос

Квартира Эктора Хименеса-Браво пострадала от российских обстрелов

Кулинар поделился, что от звуков взрывов его дом трясся.

Вот тебе хороший день. Как вы думаете, что произошло? Камешок на этот этаж точно не долетел бы. Это произошло, когда на Киев летел 71 дрон. Мой дом трясся от звуков взрывов, одна из частиц дрона попала в окно,

– поделился повар.



Окно в квартире Эктора Хименеса-Браво / Скриншот из инстаграмм-сторис

В то же время шеф-повар подчеркнул, что эта ситуация в очередной раз напоминает, что в стране до сих пор идет война. Поэтому Эктор призвал всех продолжать помогать друг другу.

"Но осознание того, что частица дрона попала в твою спальню – ужас. Чувствую, что многие забыли, что у нас война. Помогайте друг другу. Это важно", – отметил кулинар.



Эктор Хименес-Браво рассказал о попадании в его квартиру / Скриншот с инстаграмм-сторис

Почему Эктор Хименес-Браво решил не уезжать из Украины

В начале полномасштабного вторжения Эктор был не в Украине. В это время повар уехал к родне в Колумбию.

Отметим, кулинар уже более 13 лет живет и работает в Украине.

Но с началом большой войны кулинар выехал в Польшу, где волонтерил и оказывал помощь украинским беженцам в трудные времена. Затем Эктор прибыл в Киев, где успешно возобновил работу своего ресторана, несмотря на сложные обстоятельства.

Кулинар признался, что не планирует покидать Украину, поскольку любит ее: "Почему я всегда возвращался и буду возвращаться в Украину? Ведь это дом. У меня много знакомых, кто вернулся из Европы, где спокойно, но им было там плохо. Украина развивает такое ощущение. Как в отношениях. Без нее плохо. Кто говорит место силы, кто говорит родная земля — все по-разному".