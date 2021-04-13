Український мультиартист Дмитро Монатік лише нещодавно показав обличчя синів. Днями він оприлюднив нове фото хлопців, які постали в стильних образах моряків.

Відомий український музикант Дмитро Монатік поділився з шанувальниками новим зворушливим фото з синами Платоном та Данилом. Світлина одразу ж зачарувала мережу.

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Нове фото синів Монатіка

Цей кадр був зроблений для фотосесії родини для популярного глянцю L'Officiel Україна, де вони постали на обкладинці. На новому фото позують тільки чоловіки, без Ірини Монатік. Артист одягнув чорний костюм та трендовий капелюх. Він усміхнено дивився на синів.

Натомість Платон та Данило мали не менш стильний вигляд, ніж їхній зірковий батько. Вони постали перед камерою в образі моряків – у чорних шортах, футболках та головному уборі. Вбрання вдало поєднувалось із лакованими черевиками. Хлопці також мило усміхалися.

Чарівне фото Монатік підписав чуттєвими рядками:

Как же так, их заслужил я?

Кому там так услужил я?

До той самой дрожи по коже...

Что может быть дороже..?

– зворушив артист.



Монатік з синами / Фото з інстаграму Монатіка

Прихильників замилував миловидний кадр знаменитості з синами. Своїми враженнями вони поділилися в коментарях: