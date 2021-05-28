Обоє плакали, – MamaRika розповіла, як дізналась про вагітність

Днями співачка MamaRika оголосила про вагітність первістком. Як з'ясувалося, вона перебуває на сьомому місяці, а про майбутнє поповнення в родині дізналася ще восени. Зіркове подружжя мріяло стати батьками, однак дві смужки на тесті стали для них несподіванкою.

Наприкінці січня цього року MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) разом з чоловіком Сергієм Середою переїхала з Києва до Одеси. Вже тоді фани припускали, що співачка втекла з метушливої столиці через вагітність, однак пара заявляла – лише працює над цим. Як з'ясувалося тепер, артистка й справді була при надії.

Важливо MamaRika вагітна первістком: чуттєве фото з чоловіком

MamaRika та Сергій Середа "старалися цілих чотири місяці". Лише тоді, коли подружжя припинило сподіватися, все вдалося. Спочатку співачка не звертала увагу на те, що її жіночий цикл трохи збився, а тоді все ж зробила тест на вагітність. Щоправда, дві смужки з'явилися на ньому лише через пів години, тому зірка зробила ще чотири спроби. Коли всі вони показали позитивний результат, сумнівів у пари не залишилося.

Ми обоє плакали і розуміли, що з цього моменту наше життя ніколи не буде таким, як раніше! Описати словами ці емоції неможливо – це пік щастя нашої сім'ї, і велика подяка Богу за те, що почув наші молитви,

– емоційно написала співачка.

Зворушливий допис MamaRika доповнила кумедним фото з чоловіком, яке зробила щойно дізнавшись про вагітність. Вони обоє показують на камеру тести з двома смужками.

Вагітна MamaRika з чоловіком / Фото з інстаграму співачки

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MamaRika потішила фанів ще одним чуттєвим дописом. Вона опублікувала відео, зняте на сьомому місяці вагітності. На ньому артистка постала в білизні та розстебнутій сорочці, засвітивши великий живіт. Поряд з нею був чоловік Сергій, який демонстрував ніжність до дружини при надії. Схоже, тепер сварки та кризи в стосунках позаду.

Тепер кожен новий день зустрічаємо втрьох + Роккі,

– написала зірка, згадавши про домашнього улюбленця.