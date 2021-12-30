Обличчя і волосся потрапили у вогонь, – Дорофєєва про моторошний інцидент на концерті

За день до нового року Надя Дорофєєва вирішила підбити підсумки 2021-го. У серії інстаграм-сторіс вона показала найпам'ятніші моменти та вперше зізналась, що обпалила волосся та обличчя на одному з концертів.

Судячи з позначки в інстаграм-сторіс, інцидент стався ще у квітні 2021 року. Про нього знала лише команда співачки та гості заходу. Надя Дорофєєва зумисне не розповідала про курйоз у мережі, а підбиваючи підсумки 2021 року, не змогла промовчати.

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Як Надя Дорофєєва обпалила волосся та обличчя на концерті

Зірка не стала вдаватись у деталі та розповідати, за яких обставин її обличчя та волосся обгоріли. Можливо, це сталось під час номеру на пісню gorit, адже у кліпі на трек вогонь є одним з головних елементів.

Це був жах. Я ніде цього ще не розповідала, але на одному з концертів мої волосся та обличчя потрапили у вогонь. Волосся лікую досі,

– шокувала Дорофєєва.

Надя Дорофєєва обпалила волосся та обличчя / Фото з інстаграм-сторіс співачки

У які курйози Дорофєєва потрапляла 2021-го року

На жаль, це не єдина прикра ситуація, яка сталась з Надею Дорофєєвою 2021 року. У серії інстаграм-сторіс вона пригадала, як отруїлась в Єгипті.

"Сталось сильне отруєння і перше в житті скасування концерту. Чесно кажучи, я думала, що помираю. А коли о 4 ранку мене привезли в номер, команда прийшла мене веселити", – поділилась співачка.

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Вона не оминула увагою й те, що грудні її коханий Володимир Дантес отримав струс мозку. Сталось це після вечірки Тані Муіньо.

Відсвяткували днюху Тані Муіньо. Гарно відсвяткували,

– підписала Дорофєєва відео з катери "швидкої".

Наостанок артистка анонсувала, що 24 грудня зняла кліп, який фани побачать уже в новому році. "Ну що, 2022-й. Починай", – завершила Дорофєєва.