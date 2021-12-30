Судя по отметке в инстаграм-сторис, инцидент произошел еще в апреле 2021 года. О нем знала только команда певицы и гости мероприятия. Надя Дорофеева умышленно не рассказывала о курьезе в сети, а подводя итоги 2021 года, не смогла промолчать.

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Как Надя Дорофеева обожгла волосы и лицо на концерте

Звезда не стала вдаваться в детали и рассказывать, при каких обстоятельствах ее лицо и волосы обгорели. Возможно, это произошло во время номера на песню gorit, ведь в клипе на трек огонь является одним из главных элементов.

Это был ужас. Я нигде этого еще не рассказывала, но на одном из концертов мои волосы и лицо попали в огонь. Волосы лечу до сих пор,

– шокировала Дорофеева.

Надя Дорофеева обожгла волосы и лицо / Фото из инстаграм-сторис певицы

В какие курьезы Дорофеева попадала в 2021-м году

К сожалению, это не единственная досадная ситуация, которая произошла с Надей Дорофеевой в 2021 году. В серии инстаграм-сторис она вспомнила, как отравилась в Египте.

"Произошло сильное отравление и первая в жизни отмена концерта. Честно говоря, я думала, что умираю. А когда в 4 утра меня привезли в номер, команда пришла меня веселить", – поделилась певица.

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Она не обошла вниманием и то, что ее возлюбленный Владимир Дантес получил сотрясение мозга. Случилось это после вечеринки Тани Муиньо.

Отпраздновали днюху Тани Муиньо. Хорошо отпраздновали,

– подписала Дорофеева видео с катеры "скорой".

Напоследок артистка анонсировала, что 24 декабря сняла клип, который фаны увидят уже в новом году. "Ну что, 2022-й. Начинай", – завершила Дорофеева.