У гардеробі Лізи Чичуа є багато чорних речей, однак вона вміє правильно стилізувати та подавати їх, створювати трендові образи.
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Святковий look Лізи Чичуа
Обраниця головного героя "Холостяка-6" Іраклі Макацарія влаштувала фотосесію в атмосферному закладі. Святковості фотографіям додала ялинка та новорічні вогники. Усміхнена Ліза позувала на камеру в чорному обтислому гольфі, колготах і чорно-білій пишній спідниці.
Довге розкішне волосся вона зібрала у хвіст, який забрала набік. На обличчі зробила легкий макіяж у натуральних відтінках. Вишуканості образові також додали довгі сережки з чорними камінцями.
Кохана Іраклі Макацарія біля ялинки / Фото з інстаграму Лізи Чичуа
Кохана Іраклі Макацарія біля ялинки / Фото з інстаграму Лізи Чичуа
Кохана Іраклі Макацарія біля ялинки / Фото з інстаграму Лізи Чичуа
Ефектні образи знаменитостей
- Ірина Федишин для зйомок новорічної програми одягнулася в синьо-білу сукню.
- Джилл Байден у смарагдовій вечірній сукні вийшла у світ з чоловіком.
- Настя Каменських позувала на камеру в чорній мінісукні та з вуаллю.