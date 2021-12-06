У гардеробі Лізи Чичуа є багато чорних речей, однак вона вміє правильно стилізувати та подавати їх, створювати трендові образи.

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Святковий look Лізи Чичуа

Обраниця головного героя "Холостяка-6" Іраклі Макацарія влаштувала фотосесію в атмосферному закладі. Святковості фотографіям додала ялинка та новорічні вогники. Усміхнена Ліза позувала на камеру в чорному обтислому гольфі, колготах і чорно-білій пишній спідниці.

Довге розкішне волосся вона зібрала у хвіст, який забрала набік. На обличчі зробила легкий макіяж у натуральних відтінках. Вишуканості образові також додали довгі сережки з чорними камінцями.



Кохана Іраклі Макацарія біля ялинки / Фото з інстаграму Лізи Чичуа



Кохана Іраклі Макацарія біля ялинки / Фото з інстаграму Лізи Чичуа



Кохана Іраклі Макацарія біля ялинки / Фото з інстаграму Лізи Чичуа