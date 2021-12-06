Знаменитості активно знімають новорічні програми, щоб потішити шанувальників на свята. Ірина Федишин часто ділиться кадрами з-за лаштунків. Зокрема показує свої образи.

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Святковий look Ірини Федишин

Одну з суконь, яку Ірина приготувала на зйомок, сміливо можна одягнути на новорічний корпоратив. Артистка позувала в гримерці в оригінальному вбранні синьо-білого кольору. Сукня була довгою та водночас надзвичайно спокусливою, підкреслила всі принади тіла співачки.

Такий look Федишин поєднала зі взуттям на підборах. Серед аксесуарів цього разу вирішила доповнити аутфіт розкішними сережками-кільцями з камінцями. Біляве волосся вклала в розкішні локони. На обличчі був вечірній макіяж: чорні стрілки та блискучі тіні на повіках, матова помада на губах.



Ірина Федишин у синьо-білій сукні / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин у синьо-білій сукні / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин у синьо-білій сукні / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, нещодавно Ірина показувала ще один look зі зйомок. Тоді вона приміряла весільну сукню, в якій також з'явиться на телеекранах в новорічну ніч.