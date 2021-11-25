Зіркова пара не часто з'являється на публіці, тому кожне фото привертає увагу шанувальників. Ліза завжди підтримує коханого і на проєкті "Танці з зірками" також поруч із ним.
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Нове фото Іраклі Макацарія з коханою
Іраклі позував поруч із коханою на тлі яскравих екранів. Для прямого ефіру "Танців з зірками" він одягнув класичний костюм, сорочку, краватку та елегантні туфлі. Ліза постала перед об'єктивом у чорній мінісукні, яка підкреслила її довгі стрункі ноги і витончену талію.
Також одягнула чорні колготи й поєднала вбрання з туфлями на високих підборах. Волосся вона зібрала ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну вроду.
На обличчях Лізи та Іраклі сяяли усмішки. Видно, що закохані щасливі разом і між ними панує справжнє, щире кохання.
Ліза Чичуа та Іраклі Макацарія / Фото з інстаграму Лізи Чичуа