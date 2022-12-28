Ілона Гвоздьова зачарувала новорічним образом біля ялинки: атмосферні фото

Хоча новорічного настрою цього року немає, але українці все-таки не втрачають оптимізму та свторюють святкову атмосферу. Танцівниця Ілона Гвоздьова показала образ, який чудово підійде для новорічної ночі.

Попри все українці прикрашають будинки до свят, не дають ворогові вкрасти віру в диво. Цього року немає звичних новорічних заходів, але Ілона Гвоздьова побувала на святковій локації та поділилася красивими світлинами.

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Новорічний look Ілони Гвоздьової

Хоореографиня сфотографувалася біля величезної ялинки й показала варіант стильного аутфіту, який чудово підійде для святкування Нового року. Ілона постала перед камерою у білому костюмі від українського бренду MARSEGO, що складався з топу та короткої спідниці. Поєднала вбрання з золотистими туфлями-човниками на підборах. Коротке волосся зірка вклала рівно, а на обличчі зробила вечірній макіяж у нюдових відтінках з акцентом на очах.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Святковими світлинами знаменитості ділилися 25 грудня. Саме у цей день багато українців цього року відзначали Різдво Христове. Зірки вітали з прейдешніми святами, бажали переможного року. Більшість знаменитостей провели цей день у колі найрідніших, вдома. Тому поділилися з шанувальниками кадрами, на яких показали атмосферу, що панує в домівках. Зокрема, як прикрасили ялинки. Святкову добірку дивіться у нашому матеріалі.