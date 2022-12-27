Дружина президента України Володимира Зеленського відвідала різдвяну програму, де взяли участь перші зірки українського шоубізнесу. Вони співали колядки та усім відомі хіти 2022 року. Олена Зеленська прийшла у чарівній блакитній сукні від дизайнерки Ельвіри Гасанової. Плаття належить до класичної колекції, декорована комірцем-стійкою та паском. Її образ доповнювали бежеві туфлі-човники, які вона часто обирає для офіційних виходів.

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Різдвяні традиції в Олени Зеленської

У 5-хвилинному ролику пані Олена зустрілась з дітьми, які поділились з нею своїми побажаннями на свята: хтось хоче домашнього улюбленця, хтось – перемоги для України та закінчення війни. Діти – із хору GolDem kids, в якому зібрались школярі з постраждалих від російських загарбників регіонів. Вона зазначила, що у дітей – чудові мрії і вони обов'язково здійсняться.

Зокрема перша леді розповіла, яких традицій зазвичай дотримується її сім'я – двоє нащадків та чоловік Володимир.

Ми завжди з дітьми прикрашаємо оселю, готуємо смачні страви, і в нас є така традиція – ми завжди дістаємо старенькі ялинкові прикраси. У мене є такі ялинкові прикраси, які були ще в моєї мами, коли вона була маленькою. Вони вже не дуже блискучі, але дуже красиві,

– розповіла Олена Зеленська.

"Христос народився, славімо його. Ніхто і ніколи не забере в нас Різдво і наші мрії", – підсумувала вона у музичному фільмі та подарувала дітям яскраві пакунки.

Олена Зеленська у сукні GASANOVA: дивіться фото направо