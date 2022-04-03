Зокрема, про це зазначив Артем Овдієнко. Ведучий 24 каналу настільки впевнений у перемозі Kalush Orchestra, що сказав, що навіть віддав би букмекерам усі гроші.

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Чому Україна має перемогти на Євробаченні-2022

Журналіст наголосив на тому, що на Євробачення, попри все, завжди казали, що це політичний конкурс. Мовляв, музичної складової немає, а голосують так, як складається політична ситуація.

Промайнула думка, чи беруть букмекери в Україні тепер ставки? Я б зараз просто поставив усі гроші, що маю, на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні,

– відзначив він.

Овдієнко додав, що зараз уся Європа без винятку проголосує на пісенному конкурсі насамперед за Україну. У такий спосіб європейський світ захоче підтримати боротьбу нашої держави.

"Kalush Orchestra можуть просто вийти на сцену й промовчати, навіть нічого не виконувати. Усе одно вони переможуть, тому що вся Європа віддасть їм так данину пошани. Не їм, а Україні", – припустив ведучий.



Європа віддасть шану Україну на Євробаченні / Фото з інстаграму гурту Kalush Orchestra

Овдієнко: Наступне Євробачення – у Маріуполі

Журналіст 24 каналу також розповів, що буде дуже символічно, коли Україна в травні переможе на Євробаченні, тоді буде розуміння, що наступного року пісенний конкурс уже прийматиме Україна.

Ми обов'язково цим скористаємось і наступне Євробачення ми оголосимо, що прийматимемо в Маріуполі. Це було б правильно і дуже символічно,

– пояснив він.

Овдієнко, зокрема, акцентував на тому, що це була б чудова нагода для того, щоб закликати Європу до допомоги у відбудові України. "Сказали б Європі: "Допомагайте відновити Маріуполь", щоб ми могли гідно Євробачення прийняти в нашому українському місті", – підкреслив ведучий.

Ведучий 24 каналу про перемогу України на Євробаченні-2022: дивіться відео