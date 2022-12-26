Смачний сніданок і романтична вечеря біля ялинки: як Остапчук проводить час з молодою коханою

Подейкують, що новою коханою Остапчука стала 22-річна журналістка Катерина Полтавська. Наразі ні Володимир, ні Катерина не коментують ці чутки, але все частіше публікують сторіс з однієї локації – квартири ведучого.

Схоже, що Володимир Остапчук та нотаріус Христина Горняк таки розлучилися. Та шоумен довго не сумував і вже знайшов нову пасію. Нею виявилася на 16 років молодша журналістка.

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Як Остапчук проводить час з новою коханою

Володимир та Катерина підігрівають чутки про роман, публікуючи в мережі фото з квартири ведучого. Днями Полтавська показала, як вранці готувала для коханого яблучний пиріг. Вона поширила кілька кадрів з кухні Остапчука.

Катерина Полтавська готує на кухні Остапчука / Скриншот інстаграм-сторіс дівчини

А сам Володимир згодом похизувався сніданком від обраниці.



Володимир Остапчук показав сніданок від коханої / Скриншот інстаграм-сторіс ведучого

Також закохані показали, як повечеряли біля красивої ялинки, яку прикрасили вдома.



Романтична вечеря Остапчука та Полтавської / Колаж Showbiz24

У той час, коли Остапчук активно будує нові стосунки, його друга дружина Христина Горняк живе у Відні. Туди вона поїхала перезимувати, інколи приїжджає до Києва. Нещодавно Христина прикрасила у квартирі, яку орендує у Відні, ялинку і зізналася, що цього року мала прикрашати її у будинку, який придбала з Остапчуком. Але 2022 рік приніс багато змін у життя пари. Тож Різдво шоумен відсвяткував з новою коханою, а Христина цього дня поїхала в Угорщину, де живуть її рідні.