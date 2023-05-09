Ніно Катамадзе хоче перебратися в Україну з Грузії: "Думаю переїхати під час війни"
Джерело:ЖВЛ
Джазова співачка Ніно Катамадзе у "чорному списку" в рідній Грузії, адже давно відкрито підтримує Україну та не виступає в Росії. Можливо, саме тому сім'я зірки думає переїхати до Києва навіть у війну.
У 50-річної Ніно Катамадзе велика фан-база в Україні, адже вона часто давала тут концерти і знімалася в телешоу. Оскільки з проросійським урядом Грузії у неї своя війна, то співачка замислюється над переїздом у Київ.
До теми Це ще не все, – Лієв Шрайбер згадав останню поїздку до Києва і показав миле фото з Зеленським
Ніно Катамадзе хоче переїхати в Україну
Моя сім'я думає, що добре було б пожити в Україні. Я навіть зараз думаю, щоб переїхати. Ось зараз, під час війни,
– зізналася Ніно Катамадзе.
Ба більше, влітку 2022 року співачка вперше після повномасштабного вторгнення Росії приїхала в Київ, щоб дати концерт у метро, і ніхто з її команди не відмовився їхати під обстріли. Усі рвалися підтримати українців.
"Не було такого, щоб я боялася або мої чудові музиканти боялися. Коли я сказала своїй групі, що ми їдемо в Україну, вони сказали, що хочуть тільки в Україну, що готові грати там, де неможливо грати. Тому я в Україну не їду, я в прямому сенсі лечу і біжу", – каже артистка.
- Нагадаємо, раніше Ніно Катамадзе висловлювалася про росіян, які тікають від мобілізації у Грузію. Вона називала це "сюрреалізмом і фільмом, який, якби була можливість, не подивилася б". На її думку, абсурдно те, що від так званої "несправедливості" росіяни тікають у країну, 22% якої окупували.