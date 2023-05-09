У 50-летней Нино Катамадзе большая фан-база в Украине, ведь она часто давала здесь концерты и снималась в телешоу. Поскольку с пророссийским правительством Грузии у нее своя война, певица задумывается над переездом в Киев.

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Нино Катамадзе хочет переехать в Украину

Моя семья думает, что хорошо бы пожить в Украине. Я даже сейчас думаю, чтобы уехать. Вот сейчас, во время войны,

– призналась Нино Катамадзе.

Более того, летом 2022 года певица впервые после полномасштабного вторжения России приехала в Киев, чтобы дать концерт в метро, и никто из ее команды не отказался ехать под обстрелы. Все рвались поддержать украинцев.

"Не было такого, чтобы я боялась или мои замечательные музыканты боялись. Когда я сказала своей группе, что мы едем в Украину, они сказали, что хотят только в Украину, что готовы играть там, где невозможно играть. Поэтому я в Украину не еду, я в прямом смысле лечу и бегу", – говорит артистка.