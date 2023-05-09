У 50-річної Ніно Катамадзе велика фан-база в Україні, адже вона часто давала тут концерти і знімалася в телешоу. Оскільки з проросійським урядом Грузії у неї своя війна, то співачка замислюється над переїздом у Київ.

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Ніно Катамадзе хоче переїхати в Україну

Моя сім'я думає, що добре було б пожити в Україні. Я навіть зараз думаю, щоб переїхати. Ось зараз, під час війни,

– зізналася Ніно Катамадзе.

Ба більше, влітку 2022 року співачка вперше після повномасштабного вторгнення Росії приїхала в Київ, щоб дати концерт у метро, і ніхто з її команди не відмовився їхати під обстріли. Усі рвалися підтримати українців.

"Не було такого, щоб я боялася або мої чудові музиканти боялися. Коли я сказала своїй групі, що ми їдемо в Україну, вони сказали, що хочуть тільки в Україну, що готові грати там, де неможливо грати. Тому я в Україну не їду, я в прямому сенсі лечу і біжу", – каже артистка.