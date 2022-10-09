У Ніно Катамадзе не вкладається в голові, як росіяни можуть просити прихисток у країни, на яку 14 років тому пішли війною. Вона пригадала, як жителі Абхазії вмирали від холоду, тікаючи від російської окупації, а зараз ті просять Грузію врятувати їх від смерті на українській землі.

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Ніно Катамадзе про росіян, які тікають від мобілізації до Грузії

Це якийсь сюрреалізм і фільм, який, якби була можливість, я не подивилася б. Це ніби відповідь бумеранга. Росіяни тікають ніби від "несправедливості" свого уряду до країни, де в них 22% території окуповано. Просять про допомогу в людей, яких вбивають. Не можу навіть вивести якийсь сенс,

– висловилася Ніно Катамадзе.

Вона наголосила, що є сміливі росіяни, які з першого дня виступають проти війни, але ті, які застрягли у черзі на кордоні з Грузією, бояться підтримати Україну. Вони скиглять, що дуже втомилися й запевняють, що приїхали як туристи.

"Їм потрібні вижити, але навіть у такий момент вони не в змозі бути сильними, справедливими", – коментує співачка.

Нагадаємо, деякі російські блогери-мільйонники втекли з Москви саме до Грузії – Гусейн Гасанов, Микола Соболєв, Михайло Лазутін та Юлій Онешко.

Чому Ніно Катамадзе не виступає в Грузії

50-річна Ніно Катамадзе не боїться говорити, що влада Грузії "взагалі нічого не робить, крім того, що каже: "Все добре, все прекрасно, економіка росте". За це її вдома не люблять.

Я не боюся нічого. У мене третій рік немає концертів у своїй країні. Тому що я говорю правильні слова перед своїм урядом. Вони вже роками мене не звуть, бо я стою поряд з цінностями, які обрали я та моя сім'я. Я маю виграти свою війну,

– емоційно заявила Ніно Катамадзе.