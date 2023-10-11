Старша внучка Ніни Матвієнко розчулила словами про покійну співачку: "Вона не була бабусею"

25-річна онука Ніни Матвієнко Уляна написала зворушливий допис після смерті співачки. Вона розповіла, якою насправді була народна артистка, та показала спільне селфі.

Донька Тоні Матвієнко присвятила покійній бабусі допис на своїй сторінці в інстаграмі. Нагадаємо, що Ніна Митрофанівна раптово пішла з життя 8 жовтня, не доживши 2 дні до свого 76-річчя.

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Внучка розчулила словами про Ніну Матвієнко

Уляна пригадала, якою доброю була легендарна співачка. За її словами, Ніна Матвієнко ніколи не проти селфі в туалеті чи нових експериментів.

"Вона була не проти бути собою, взнати нове, щось розповісти, навчити. Завжди бути собою і не зраджувати своєму!", – написала внучка артистки.

Онучка Ніни Матвієнко також поділилася спільним селфі з покійною співачкою.



Уляна показала селфі з Ніною Матвієнко / Фото з її інстаграму

Внучка Матвієнко зізналася, що артистка ніколи не була для неї бабусею.

Вона була Ніною і, всупереч усім, вона лишиться Ніною для мене. Не бабусею: молодою, живою, веселою, упертою, котра зламала мені руку, котра готувала мені сирники з ізюмом, котра заливала мої квіти в кімнаті, котра сварилася за брудний посуд,

– пригадала дівчина.

За її словами, Матвієнко любила її всупереч викрутасам та впертості Уляни. Вона додала, що сім’я теж дуже любить Ніну і сумує за нею.

Також Уляна Матвієнко показала знімок зі смартфоном у руках. На його екрані – фото молодої Ніни Матвієнко. Помітно, що внучка просто копія своєї бабусі.



Уляна Матвієнко (а у смартфоні фото Ніни) / Фото з її інстаграму

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